Ученые впервые записали потрескивание северного сияния

Финские ученые из Университета Аальто пришли к выводу, что северное сияние щелкает на высоте нескольких десятков метров. Это дает возможность очевидцам не только видеть, но и слышать его.

Северное сияние сопровождается звуками, возникающими недалеко от земной поверхности. Результаты исследования были представлены на Международном конгрессе по звукам и вибрациям, которой проходит в Вильнюсе с 8 по 12 июля, сообщает Infox.ru.

Согласно народным сказаниям и свидетельствам очевидцев, северному сиянию периодически сопутствуют странные звуки, напоминающие хлопки или потрескивание. Чтобы определить, так ли это, ученые записали с помощью трех микрофонов звуковой фон, сопровождающий одно из явлений северного сияния. Три микрофона понадобились, чтобы отделить звуки от посторонних шумов и определить высоту их возникновения.

Как оказалось, что источник резких щелчков, сопутствующих северному сиянию, находится всего в 70 метрах от земли. Измерения, которые параллельно проводились Финским метеорологическим институтом, также подтвердили, что щелчки были зафиксированы именно в той области, где наблюдалось северное сияние и поэтому не могут рассматриваться в качестве посторонних звуков.

Видео: YouTube

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