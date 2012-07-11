Составлен мировой рейтинг пищи: Украина на 44-м месте

{1-}Украина заняла 44 место в рейтинге качества пищевых продуктов и их доступности для населения. Список из 105 позиций составили в The Economist Intelligence Unit.
Критерием стал индекс "уверенности в еде", который определялся физической, социальной и экономической доступностью достаточного количества питательной пищи для здоровой и активной жизни, сообщает Тиждень.
Исследователи изучали затраты на потребление пищи по сравнению с другими расходами граждан разных стран, предложения пищи в местах поставки, а также соблюдение пищевых стандартов.
Самые высокие показатели доступности и безопасности продуктов были зафиксированы в США, Дании и Норвегии. На четвертом месте оказалась Франция, а на пятом - Нидерланды.
В десятку лучших вошли также Австрия, Швейцария, Канада, Финляндия и Германия. Худшей же ситуация с наличием пищевых продуктов в Демократической Республике Конго, Чаде, Бурунди, Гаити, Мадагаскаре, Эфиопии, Танзании, Малави, Того и Судане.
Украина в рейтинге заняла 44-ю строчку, опередив Таиланд, Болгарию, Перу, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан.
Напомним, президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец заявил, что картофель, свекла, хлеб и алкоголь входят в четверку самых популярных продуктов в рационе граждан Украины.
фото: frocush.livejournal.com
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