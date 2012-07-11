Крымску после катастрофического потопа грозит эпидемия

{1-}Российские власти опровергают наличие серьезных проблем с санитарно-эпидемиологической обстановкой в пострадавшем от катастрофического наводнения Крымске. Ситуация остается сложной, но стабильной, никакой эпидемии в городе нет, заявили главный санитарный врач России Геннадий Онищенко и министр здравоохранения Краснодарского края Елена Редько.

Между тем данные различных ведомств о количестве инфицированных людей разнятся, сообщает Newsru.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что почти 50 человек обратились к врачам с кишечными расстройствами, 33 были госпитализированы. В сообщениях также утверждалось, что в инфекционном отделении районной больницы города не хватает мест.

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Чиновники назвали информацию о переполненных больницах "абсолютно не соответствующей действительности". Всего в больницы с различными травмами обратились 230 человек.

За прошедшие несколько дней в больницы Крымска с инфекционными заболеваниями госпитализированы всего 14 человек, включая четверых детей, сообщил Главный санитарный врач РФ. Из 14 человек у 12 обнаружено ОРЗ от пребывания в холодной воде и холодных напитков, а у двух - острые кишечные инфекции, "по гепатиту А нет ни одного случая".

По словам Онищенко, эпидемическая ситуация в Крымске стабильная, "никаких вспышек заболеваний в городе нет".

Между тем глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка остается непростой, госпитализированы девять человек, которые находятся "в настоящее время в лечебных заведениях" под постоянным наблюдением врачей.

В свою очередь глава Минздрава Краснодарского края сказала, что всего "на данный момент в инфекционном отделении Крымской районной больницы находится 36 человек и свободные места есть".

"В среднем в день поступает от трех до 16 человек. Сегодня, к примеру, шесть человек, - сказала Редько. По ее словам, это обычные цифры для инфекционного отделения Крымской райбольницы и мест в отделении хватает.

В то же время Онищенко признал, что вспышка кишечных заболеваний в Крымском районе Кубани возможна, хотя "катастрофического" подъема заболеваемости он не ждет. "После такой разрухи, после такой дестабилизации жизни людей, когда нет нормальных условий проживания, когда нет возможности для всякого рода физиологических отправлений, умыться вовремя, принять душ, когда полностью разрушена инфраструктура жилища - нужно, как следствие, ожидать подъема заболеваемости, прежде всего, конечно, кишечных инфекций", - сказал главврач.

Он заявил, что многое будет зависеть от того, насколько быстро будут ликвидированы последствия стихии - убраны трупы погибших животных, откачена воды, восстановлена работа канализации и водопровода.

По его словам, "главный базовый фактор, который может повлиять на санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе - это работа канализационно-очистных сооружений".

К счастью, отметил Онищенко, в Крымске "водопровод и водозаборные сооружения сохранились", 130 глубоководных артезианских скважин готовы подавать воду. Но не везде они обеспечены электроэнергией, в результате чего вода нередко подается только на первые этажи зданий.

Из подтопленных 4,6 тысячи домовладений большинство не имело канализации, поэтому инженерные службы должны заниматься откачкой грязной воды с участков и из шахтных колодцев, которые надо в срочном порядке санировать, очищать и проводить дезинфекцию, считает Онищенко.

В пострадавшем городе постоянно ведутся бактериологические и химические исследования воды.

Ранее «Главред» сообщал, что пострадавшие на Кубани обвинили власти в чудовищной подлости и равнодушии. По их словам, местные чиновники прибегают к немыслимым ухищрениям, дабы заплатить по-минимуму и заодно снять с себя ответственность за произошедшее.

фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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