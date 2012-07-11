На Печерске хотят построить высотку с пентхаусами

В Печерском районе Киева по ул. Круглоуниверситетской, 8 может появиться клубный дом. Построить здание планирует компания «Днипроэкоинвест». Об этом сообщил главный архитектор проекта Андрей Миргородский в ходе заседания секции градостроительства и архитектуры архитектурно-градостроительного совета при Главном управлении градостроительства и архитектуры КГГА.

Заказчиком проекта выступает ООО «Днипроэкоинвест», проектировщиком — ООО «Проектные системы ЛТД», передает УНИАН.

Проектом предусматривается строительство клубного жилого дома высотностью 15 этажей (плюс два технических этажа) на участке площадью 1748 кв. м. Планируется, что общая площадь жилкомплекса составит 15,4 тыс. кв. м, площадь жилой части — 15,4 тыс. кв. м, площадь квартир — 7,8 тыс. кв. м. Дом рассчитан на 53 квартиры, в числе которых большинство трех- и четырехкомнатных , 5 пятикомнатных, 3 пентхауса с отдельными террасами. В комплексе предусмотрен трехуровневый подземный паркинг на 70 машиномест. Инфраструктура дома предполагает фитнес-зал и внутренний дворик. Планируется, что территория жилкомплекса будет закрытой со специальным доступом для посетителей.

Миргородский уточнил, что сегодня на участке находится здание бывшей военной комендатуры.

В свою очередь член Градсовета Анатоль Карминский обратил внимание на то, что у заказчика земельный участок оформлен для эксплуатации и обслуживания существующего здания и для строительства целевое назначение земли необходимо изменить.

Подводя итоги заседания заместитель главы Архитектурно-градостроительного совета Андрей Куделин сообщил, что заказчику строительства будут даны рекомендации относительно высоты здания, анализа градостроительной ситуации.

«Заказчик получает на руки протокол, в котором изложены рекомендации Градостроительного совета. Если они посчитают нужным, они их будут учитывать», - добавил он.

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