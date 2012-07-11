"Динамо" усилили форвардом "Вильярреала"

{1-} "Вильяреал" и киевское "Динамо" достигли принципиальной договоренности о трансфере аргентинского нападающего Марко Рубена, который со следующего сезона будет играть в в украинском клубе, сообщает football.ua.

Футболист завтра утром прибудет в украинскую столицу, чтобы пройти соответствующую медицинское обследование, а потом подпишет контракт с "Динамо".

Как сообщалось, в начале июня "Динамо" заключило контракт с 27-летним полузащитником сборной Хорватии и лондонского "Тоттенхэма" Нико Кранчаром.

Также сообщалось, что "Динамо" приобрело у итальянского "Дженоа" игрока сборной Португалии Мигеля Велозу

"Динамо" (Киев) является самым титулованным футбольным клуб Украины. Киевский клуб за свою историю выиграл 26 национальных чемпионатов (по 13 СССР и Украины), по 9 Кубков СССР и Украины, 5 Суперкубков Украины. На европейской арене "Динамо" завоевало два Кубка обладателей Кубков (1975, 1986) и Cуперкубок УЕФА (1975). Является первой немосковской командой, выигравшей титул чемпиона СССР, и первым представителем Советского Союза, который завоевал европейский клубный трофей.

Фото: live-football.ru

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