На Харьковщине взорвались боеприпасы времен Отечественной войны

1 человек погиб и 1 госпитализирован из-за взрыва, который произошел 22 июля на территории Старицкого лесничества около села Огирцево Волчанского района Харьковской области при разборке найденных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы, сообщают Українські Новини. Пострадавший с осколочными ранениями левого бедра, грудной клетки и лица в состоянии средней степени тяжести доставлен в центральную районную больницу. При обследовании места происшествия пиротехнические подразделения Министерства внутренних дел обнаружили пять 120-миллиметровых снарядов. По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.