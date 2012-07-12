Экс-главу FIFA обвинили в коррупции

{1-} FIFA опубликовала документ, согласно которому бывший глава футбольной ассоциации Жоао Авеланж и его зять, глава оргкомитета ЧМ-2014 в Бразилии Рикардо Тейшейра получали незаконные платежи.

Согласно документу, в период между 1992 и 2000 годами мужчины получили почти 22 млн швейцарских франков (около $22 млн) от бывшего маркетингового партнера FIFA ISL.

Досье было опубликовано после заявления швейцарского суда, потребовавшего у FIFA опубликовать имена всех официальных лиц, которые были вовлечены в скандал, передает BBC.

В марте этого года FIFA согласилась провести новые реформы, направленные на борьбу с коррупцией. Это произошло после того, как независимые эксперты резко раскритиковали проводимые организацией расследования прежних скандалов. Как заявил глава федерации Зепп Блаттер, FIFA обновит свой комитет по этике и создаст отдельные подразделения для расследования обвинений и привлечения виновных к уголовной ответственности.

Репутация футбольной федерации сильно пострадала из-за обвинений во взяточничестве и подтасовке результатов голосования во время прошлогодних выборов, на которых был переизбран Блаттер, а также в ходе выборов страны для проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Фото: официальный сайт ФИФА

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