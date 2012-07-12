На Кубани ходят слухи о тысячах погибших: власть не называет точного числа

Спустя пять дней после катастрофического наводнения на Кубани власти не могут определиться с точным числом жертв. В МЧС настаивают, что по всему краю погиб 171 человек, Следственный комитет сообщает о 164 погибших, в Минздраве сказали, что жертв 165, и это повторил в среду вечером губернатор Александр Ткачев.

Разница возникает из-за того, что одни считают только опознанные тела, другие учитывает все найденные, а третьи добавляют пропавших без вести - такие объяснения получила «Газета.ru», обратившись в ведомства и администрации с просьбой прокомментировать расхождение в цифрах.

Начальник отделения по взаимодействию со СМИ МВД Краснодарского края Денис Клочко сказал, что полицией учитывались не только утопленники, но и все остальные погибшие, так что, даже если человек скончался во время потопа от инфаркта, он тоже должен быть в списке жертв наводнения.

На этом фоне в блогах ползут слухи, что утопленников во время крымской трагедии, намного больше, чем говорят власти. «Ребята, мой муж, госслужащий в налоговой, сегодня ездил с гуманитарной помощью в Крымск, - написала в Сети некая женщина. - Приехал домой 15 мин. назад. Так вот! Работники Крымского ЗАГСа на сегодняшний день выписали 2400 свидетельств о смерти! Источник из первых уст! И это только найденные, а сколько еще пропавших без вести...» цитирует блоггера «Комсомольская правда».

Женщина, приехавшая опознать тело утонувшей тетки, заявила, что когда расписывалась в журнале, там стоял номер 315, сообщает «Коммерсант».

«Вот отсюда возникают слухи, - сказал представитель СК, по словам которого погибших - 175 человек. - Вы расписывались в журнале морга. У них там своя нумерация, которая к наводнению не имеет отношения. Ваша тетка 315-я с начала года, а не с начала наводнения».

При этом, как сообщил Кашин, морг 2-й городской больницы Крымска был закрыт, эксперты из Краснодара и Ростова проводили вскрытие погибших, и в морг не пускали даже его сотрудников. По слухам, там было не больше двух десятков тел, и человек из Следственного комитета подтвердил: морга на всех не хватает. Он попросил не верить тем, кто говорит, что погибших больше, чем по официальной версии.

фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ttolk.ru

Аналитика по теме:

Казнь как неизбежность. Почему жители Крымска считают, что их утопили

Новости по теме:

В России официально посчитали погибших от наводнения на Кубани

Скандал на Кубани: мошенники начали торговать гуманитарной помощью

Российские власти уменьшили количество жертв наводнения на Кубани

Власть о гибели людей на Кубани: сами виноваты