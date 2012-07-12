Аномальная жара в Украине: леса горят как пороховые бочки

12 июля 2012, 08:58

{1-}В Украине стоит аномальная жара. Возникает опасная пожарная ситуация в лесах. Лесники говорят, что в такую жару леса горят как пороховые бочки. И от малейшей искры из незатушенного костра или брошенного окурка там может разразится настоящая огненная буря.

Так, 10 июля на Днепропетровщине пожар в Кировском лесничестве уничтожил 30 соток лесной подстилки. В этот раз лес загорелся из-за удара молнии, которая угодила в сосну, расщепила дерево надвое и подожгла сухую хвою внизу. При этом из нависшей над лесом грозовой тучи не упало ни капли дождя. Лесники говорят, что огонь сейчас может вспыхнуть даже от лучей солнца, проходящих сквозь стеклянную бутылку, пишет Сегодня.

«Сейчас практически нет дождей. Из-за жаркой погоды опасность пожаров в лесах области крайне высока. То в одном, то в другом лесничестве вспыхивают мелкие пожары, но пока лесники с ними справляются самостоятельно. Только если дует сильный ветер или горят кустарники на холмистой территории, где не проедет наша машина, вызывают МЧС, – сказал замначальника Днепропетровского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Величко.

Чтобы предупредить пожары, лесники делают все возможное: патрулируют лес, перекрывают шлагбаумами въезд машинам, а укатанные автомобилями тропы перекапывают экскаваторами. По данным лесхоза, с начала года в области случилось 117 пожаров, однако серьезных возгораний (площадью более 5 гектаров) не было – как правило, огонь охватывал не больше нескольких соток. Рекордным по возгораниям был позапрошлый год: тогда в Павлоградском лесхозе в огненной стихии выгорело целых 100 гектаров леса, а в Новомосковском военном лесничестве – 300!

В МЧС говорят, что к возможным возгораниям в лесах подготовились серьезно – есть колесная, гусеничная техника и даже авиация. К слову, недавно такие силы (70 единиц техники) задействовали при тушении мусорного полигона под Новомосковском. «Сейчас объявлен пожароопасный период по наивысшему рангу. Все силы и средства, которые есть на вооружении МЧС, приведены в повышенную боеготовность, мобилизованы резервы. Если поступает сигнал, что где-то есть огонь, туда мгновенно направляются подразделения. Если нужно, с помощью вертолетов производим разведку пожара», – рассказал начальник пресс-службы ГТУ МЧС в Днепропетровской области Дмитрий Вдовиченко.

Если жара усилится еще больше, в регионе могут ввести особый режим, как это было в 2010 и 2011 годах. Тогда, напомним, запретили отдых и шашлыки в лесу и в спешном порядке эвакуировали несколько десятков детских лагерей. В лесах милиционеры патрулировали территорию, чтобы избежать случайных жертв. А на военных базах и полигонах отменили все стрельбы и учения!

Будут ли перестраховываться в этом году, пока неизвестно. В облМЧС говорят, что для введения особого режима в лесах нужно решение областной власти. «При объявлении такого положения мы начинаем действовать по своему разработанному плану», – сообщил Дмитрий Вдовиченко.

Лесники больше всего опасаются верховых пожаров, когда горят кроны деревьев. «Это самые опасные пожары,– говорят в МЧС. – Огонь охватывает верхушки и деревья горят как свечи. Особенно плохо, когда дует ветер – пламя распространяется с огромной скоростью. Низовой пожар, когда горит подстилка леса, одолеть легче».

Напомним, 26 июня в 18.00 вблизи Ялты в районе ущелья "Уч-Кош" Ялтинского горно-лесного природного заповедника произошло возгорание лесной подстилки и кустарника на площади 0,2 га, поднялся сильный ветер. Через час огонь распространился на площади 0,7 га.

К утру 27 июня площадь пожара увеличилась до 2 га, к вечеру – до 3 га.

28 июня, площадь пожара в лесном массиве на территории заповедника увеличилась до 8 га.  И только 29 июня, пожар удалось ликвидировать.

Фото: ГУМЧС в Днепропетровской области

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