На Луганщине горит шахта: горняков выводят на поверхность

{1-}12 июля около 6.00 на Луганщине в г. Антрацит на шахте "Комсомольская" ГП "Антрацит" в западном вентиляционном ходке № 2 на горизонте 880 м произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба МЧС, во время возникновения пожара в шахте находилось 246 человек, на аварийном участке 18 шахтеров. Все люди оповещены и выводятся на поверхность.

К аварийным работам привлечены горноспасательные подразделения.

Напомним, в начале февраля в Луганской области в вентиляционном стволе заброшенной шахты оказались заблокированными четыре шахтера-нелегала.

Рабочие незаконно добывали уголь на давно закрытой шахте Володарского, которая находится в селе Павловка г. Свердловска. В вентиляционном стволе шахты начался пожар, из-за которого люди не смогли выйти на поверхность.

фото: gpantratsit.com.ua

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