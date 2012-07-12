На Луганщине горит шахта: горняков выводят на поверхность

{1-}12 июля около 6.00 на Луганщине в г. Антрацит на шахте "Комсомольская" ГП "Антрацит" в западном вентиляционном ходке № 2 на горизонте 880 м произошел пожар.
Как сообщает пресс-служба МЧС, во время возникновения пожара в шахте находилось 246 человек, на аварийном участке 18 шахтеров. Все люди оповещены и выводятся на поверхность.
К аварийным работам привлечены горноспасательные подразделения.
Напомним, в начале февраля в Луганской области в вентиляционном стволе заброшенной шахты оказались заблокированными четыре шахтера-нелегала.
Рабочие незаконно добывали уголь на давно закрытой шахте Володарского, которая находится в селе Павловка г. Свердловска. В вентиляционном стволе шахты начался пожар, из-за которого люди не смогли выйти на поверхность.
фото: gpantratsit.com.ua
Новости по теме:
На шахте в Луганской области произошла авария: есть жертвы
На Луганщине горит нелегальная шахта, в которой находятся 4 горняка
На Луганщине из шахты эвакуировали 139 горняков