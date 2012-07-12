На Донбассе родился ребенок-гигант

{1-} В Новоазовске Донецкой области местная жительница родила мальчика-гиганта весом в 6 килограммов. Врачи ожидали, что парень будет большим, но когда положили на весы, по-настоящему удивились. Впервые в практике больницы увидели 6-килограмового новорожденного.

У 20-летней Екатерины это - вторые роды, старшей дочери уже исполнилось четыре годика. Молодая мать говорит, что и первый ребенок был немаленьким – 4.200, но что мальчик станет рекордсменом среди младенцев, не ожидала, сообщает ТСН.

У новорожденного Артема спокойный характер и хороший аппетит, - радуется мама. Правда, одежду, которую для него готовила, придется кому-то подарить. Новорожденному она маловата.

Врачи говорят, что в первые дни после рождения дети с большим весом обычно худеют. Поэтому за два дня жизни Артемка потерял 250 граммов.

Заведующий родильным отделением мариупольской больницы № 3 говорит, что такой случай у них первый. Но уникальность его в другом - и ребенок, и роженица полностью здоровы.

«Это довольно редкий случай, достаточно уникальный, и вся его уникальность заключается в том, что вообще-то роды для женщины, для малыша прошли абсолютно нормально. Без родовых травм у матери и у ребенка», - рассказал заведующий родильным отделением городской больницы № 3 Мариуполя Сергей Сверкунов.

Большой вес малышу передался по наследству, предполагают врачи. Ведь у Артема и мама не из мелких, и отец ростом под 1 м 90 см.

Ранее «Главред» сообщал, что в Бердичеве Житомирской области была рождена девочка с рекордным весом в 5,5 кг, а в российском Томске на свет появился ребенок с весом в 6 кг 410 грамм.

фото, видео: tsn.ua

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