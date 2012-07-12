На Черниговщине потребовали оправдать «нежинских робингудов»

Генпрокурора Виктора Пшонку попросилит лично изучить дело «нежинских робингудов». А родственники, друзья, соседи и просто знакомые шестерых ребят, которых Деснянский райсуд Чернигова приговорил к 56 годам заключения на всех, вышли на центральную площадь Нежина требовать честного правосудия, сообщает ТСН.

Напомним, шестеро долгожителей черниговского СИЗО называют себя активистами организации «Стоп-наркотик», которые три года назад объявили войну местной наркомафии. Суд признал их особо опасной вооруженной группировкой, которая занималась бандитизмом.

Жертвами банды, как установило следствие, стали безработные и один проводник. О том, что жертвы и есть продавцы наркотиков, ни слова.

Группа поддержки нежинских «робингудов» обнародовала обращение в Генеральную прокуратуру и требует перевести наркоторговцев из статуса пострадавших в подсудимых. А действия активистов организации «Стоп-наркотик» переквалифицировать - судить их не за бандитизм, а за хулиганство или самоуправство.

видео: tsn.ua

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