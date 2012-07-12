Оксана Макар тлела три часа - врач

{1-} В четверг, 12 июля, в Центральном районном суде Николаева во время рассмотрения дела об убийстве с изнасилованием Оксаны Макар был опрошен врач-ординатор Сергей Смирный, который рассказал, что девушка тлела 2-3 часа.

По словам свидетеля, девушка поступила с ожогами 3-й и 4-й степени, была в сознании, адекватна, а дыхание было спонтанным, сообщают Podrobnosti.mk.ua

Специалист пояснил, что обычно такие травмы, как у Макар, получают после тления, поскольку нет переходной зоны раны. Также врач сообщил, что, судя по ранам, огонь воздействовал на организм девушки не менее 2-3 часов.

Смирный уточнил, что девушка поступила обнаженной, на ней была только спецодежда, которую на нее накинули, когда нашли.

Пострадавшая медикам представилась Ксюшей, студенткой. На вопрос о том, что с ней случилось, девушка не отвечала.

По словам свидетеля, девушке вводили обезболивающее, содержащее наркотические вещества, до транспортировки.

фото: podrobnosti.mk.ua

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