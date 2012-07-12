Оксана Макар тлела три часа - врач

{1-} В четверг, 12 июля, в Центральном районном суде Николаева во время рассмотрения дела об убийстве с изнасилованием Оксаны Макар был опрошен врач-ординатор Сергей Смирный, который рассказал, что девушка тлела 2-3 часа.
По словам свидетеля, девушка поступила с ожогами 3-й и 4-й степени, была в сознании, адекватна, а дыхание было спонтанным, сообщают Podrobnosti.mk.ua
Специалист пояснил, что обычно такие травмы, как у Макар, получают после тления, поскольку нет переходной зоны раны. Также врач сообщил, что, судя по ранам, огонь воздействовал на организм девушки не менее 2-3 часов.
Смирный уточнил, что девушка поступила обнаженной, на ней была только спецодежда, которую на нее накинули, когда нашли.
Пострадавшая медикам представилась Ксюшей, студенткой. На вопрос о том, что с ней случилось, девушка не отвечала.
По словам свидетеля, девушке вводили обезболивающее, содержащее наркотические вещества, до транспортировки.
фото: podrobnosti.mk.ua
Новости по теме:
Убийцы Оксаны Макар на суде улыбались и перешептывались
Убийца Оксаны Макар рассказал, как другие обвиняемые «свои попы прикрывают»
Возле cожженной Оксаны Макар нашли бутылку водки и презервативы
Врач «скорой» об Оксане Макар: такого ужаса я никогда не видела
Свидетель по делу Оксаны Макар сомневается, что ее нормально воспитывали
На суд по делу Оксаны Макар пришла мать обвиняемого
К жертве николаевских отморозков «скорая» ехала 40 минут
Убийцы Оксаны Макар кардинально меняют свои показания