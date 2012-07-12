Стихия в Японии: эвакуированы почти 50 тысяч человек, 4 погибших

На японском острове Кюсю в результате сильного наводнения погибли четыре человека, еще 18 местных жителей пропали без вести. Около 48 тысяч японцев были вынуждены покинуть свои дома из-за опасности затопления, передает агентство Kyodo со ссылкой на администрацию префектур Кумамото и Оита, сообщает РБК.
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Согласно информации главного метеорологического управления страны, за минувшие сутки в ряде районов префектуры Кумамото выпало 502 мм осадков. Мощный ливень не прекращался около четырех часов. Синоптики заявили, что этому региону Японии ранее не приходилось сталкиваться с дождями подобной силы.
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Премьер-министр Японии Йосихико Нода уверяет, что кризисный штаб следит за развитием ситуации и примет все необходимые меры для обеспечения безопасности людей и ликвидации последствий стихийного бедствия. Сейчас власти уже вынуждены задействовать подразделения японской армии, чтобы справиться с наводнением.
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В шести префектурах острова Кюсю - Кумамото, Оита, Миядзаки, Токусима, Эхимэ и Вакаяма - сохраняется угроза выхода рек из берегов и схода оползней. По предварительным данным, именно оползни стали причиной гибели четырех человек. Некоторые жители юга Японии остаются заблокированными в своих домах.
Напомним, 11 июля в Одессе ураган и ливень обрушились на город. Улицы залиты водой и завалены деревьями.Стихия привела к тому, что машины буквально плавали по улицам, движение было парализовано.
фото; видео: vesti.ru
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