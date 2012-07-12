Оксана Макар приписала себе три года и назвалась студенткой кинофакультета

{1-} В Николаеве во время рассмотрения дела об убийстве с изнасилованием Оксаны Макар был опрошен врач-ординатор Сергей Смирный, который рассказал, что обнаруженная девушка назвалась студенткой кинофакультета и рассказала, что ей 21 год. (1 июня ей исполнилось бы 19 лет.)

Врача-ординатор рассказал, что Оксана была доставлена в больницу 10 марта, в 9.45. А несоответствие между правдой и словами девушки врач связывает с полученными Оксаной травмами, сообщают «Новости N».

Также сообщатся, что в суде отсутствуют мать потерпевшей Татьяна Суровицкая и один из ее адвокатов Николай Катеринчук. На сегодняшнем заседании продолжают допрашивать свидетелей трагедии.

Ранее «Главред» сообщал, что, по словам Смирного, девушка поступила с ожогами 3-й и 4-й степени, была в сознании, адекватна, а дыхание было спонтанным. Специалист пояснил, что обычно такие травмы, как у Макар, получают после тления, поскольку нет переходной зоны раны. Также врач сообщил, что, судя по ранам, огонь воздействовал на организм девушки не менее 2-3 часов.

Смирный уточнил, что девушка поступила обнаженной, на ней была только спецодежда, которую на нее накинули, когда нашли.

фото: novosti-n.mk.ua

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