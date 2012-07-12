Муж богатейшей женщины Англии четыре дня жил с трупом, скрывая ее смерть – СМИ

В Великобритании найдено тело самой богатой женщины и жены наследника Tetra Pak Евы Раузинг. Предположительно тело пролежало около четырех дней в одной из спален собственного дома в центре Лондона, сообщает The Daily Mirror со ссылкой на патологоанатомов, проводивших вскрытие.

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Муж погибшей Ганс Кристиан Раузинг, по всей видимости, все это время находился дома. Именно после его ареста за хранение наркотиков в ходе обыска особняка Раузингов и была обнаружена покойная, пишет Русская служба BBC.

Впрочем, Скотланд-Ярд по-прежнему отказывается официально назвать имя задержанного мужчины. Сообщается лишь, что из полицейского участка на юге Лондона он был переведен в неназванное медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощь. По данным The Daily Mail, у 49-летнего мужчины случился нервный срыв. Он останется в больнице "еще на несколько дней".

Тело женщины же было отправлено на экспертизу в морг Вестминстера. Однако патологоанатомам так и не удалось выяснить причины смерти 48-летней Евы Раузинг, вследствие чего было решено провести в течение ближайших дней дополнительные проверки, в том числе и токсикологическую экспертизу, которая покажет содержание алкоголя и наркотических веществ в крови.

Супруги Раузинг уже много лет страдали от наркотической зависимости и даже познакомились около 20 лет назад в клинике для лечения наркоманов в США. Они пожертвовали сотни тысяч фунтов благотворительным фондам, помогающим наркоманам, однако сами так и не смогли побороть зависимость.

Так, четыре года назад, в 2008 году, они были задержаны во время приема в американском посольстве в Лондоне по обвинению в хранении наркотиков. После этого в доме четы был проведен обыск, в ходе которого были найдены героин и 52 грамма кокаина. Еве и Хансу-Кристиану были предъявлены обвинения в хранении наркотиков, однако суд ограничился лишь предупреждением в их адрес.

На днях же в британских СМИ были опубликованы фотографии супругов Раузинг, сделанные всего неделю назад. Однако узнать на них знаменитых миллионеров почти невозможно: оба сильно похудели и выглядели довольно неопрятно и потрепано.

Обычно хорошо одетый Ганс запечатлен на фото в грязных черных брюках, синей полосатой рубашке поло, черном пиджаке и зеленой бейсболке.

А его гламурная жена - в джинсовых шортах по колено, сандалиях и бесформенном черном пальто. При этом женщина была без макияжа и с непричесанными волосами.

По словам прислуги и соседей Раузингов, в последние месяцы изменился не только внешний вид пары, но и их поведение: они полностью оградились от внешнего мира, вели аскетичный образ жизни, занимая при этом в своем огромном доме всего две комнаты, в которых постоянно царили грязи и хаос. Кроме того, супруги зачастую пользовались задним ходом, предпочитая его парадной двери.

Как заметила подруга семьи Джулс Херн, общавшаяся с Раузингами в течение 15 лет, смерть Евы была "неизбежна": она часто прибегала к переливанию крови, а также полагались на кардиостимуляторы, поддерживавшие ее сердце. "Она была неспокойной душой. Все предполагали, что это однажды произойдет. Она пыталась помочь себе снова и снова, но это болезнь", - подчеркнула Херн.

По материалам Newsru

Фото: mirror.co.uk , yoopya.com

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