Наместник Лавры рассказал, как пережил отправление

{1-} Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел, в крови которого были обнаружены мышьяк и ртуть, рассказал, как перенес отправление.

Три недели назад митрополит Павел был госпитализирован с высокой температурой и болями в сердце, о чем он рассказал в интервью «Известиям».

«С месяц назад я заболел. Диагнозы ставили разные: бронхит, воспаление легких, держалась температура. Я отправился в киевскую больницу № 8, там меня подлечили. Затем мне снова стало очень плохо. Меня перевезли в кардиологический центр Емца, сделали коронарографию и операцию на сердце. Позже, после проведенных анализов, в моей крови нашли тяжелые металлы, ртуть и мышьяк. Потом меня обследовали в Германии. Я сдал все необходимые анализы, мне назначили лечение», - рассказал наместник.

По его словам, ему стало чуть лучше. У него «нормальная температура, давление стабилизировалось. Однако прежних сил пока нет».

Митрополит рассказал, что правоохранительные органы уже интересовались его ситуацией. «Однако я их попросил не давать делу ход. Мне это не нужно. На все воля Божья. В 1986 году, когда горела Московская духовная академия, я выжил, хотя был там, где погибли пять человек. У меня остался только шрам на руке», - говорит он.

«Сейчас я никого не подозреваю и никого не боюсь. Чего бы мы ни хотели и как бы ни оберегались, всё будет, как угодно Богу», - подчеркнул митрополит.

Он также заявил, что о его отравлении знают только самые близкие. «Я об этом не рассказывал, и уж тем более эта тема не поднималась в Киевсовете. Уже больше года я не хожу на его сессии. Я считаю, что многие вопросы депутаты не должны были принимать и рассматривать. Я никогда больше не буду баллотироваться и вести политическую деятельность», - резюмировал он.

Ранее «Главред» сообщал, что в УПЦ МП опровергли информацию об отравлении наместника Киево-Печерской лавры владыки Павла.

фото: ИЗВЕСТИЯ в Украине

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