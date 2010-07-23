Томенко хочет, чтоб из каждого мобильного звучал Гимн Украины

Фонд Николая Томенко к 19-й годовщине независимости Украины реализует проект «Частичка Украины в твоем мобильном», в рамках которого все желающие смогут бесплатно загрузить на свой мобильный телефон мелодии патриотических песен Украины. Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда, для загрузки доступны Гимн Украины (вокальная и инструментальная версии), Koзацкий марш и песня «Червона калина». Для загрузки нужно просто зайти на сайт фонда и, воспользовавшись подробной инструкцией, получить выбранную мелодию на свой телефон. «Мы хотим, чтобы к 19-й годовщине рождения нашей страны каждый гражданин мог поздравить себя и своих друзей с праздником и таким образом сказать: я украинец и я этим горжусь», - говорит инициатор проекта, зампредседателя Верховной Рады Николай Томенко. Мелодии для загрузки взяты с диска «Главные песни и мелодии Украины», который был издан к 16-й годовщине независимости Фондом Николая Томенко и Национальной радиокомпанией Украины. При содействии фонда в течение последних лет аудиозапись главных песен и мелодий Украины - Гимна Украины, Молитвы за Украину, казацких маршей и других песен получили большинство школ во всех уголках Украины.