Врач не понимает, откуда у Тимошенко может быть стресс

{1-} Главврач Харьковской областной клинической больницы Богдан Федак рассказал, что 13 украинских медиков встретились с лечащим врачом Юлии Тимошенко – невропатологом берлинской клиники «Шарите» Лутцом Хармсом и эта встреча вызвала разочарование.

Об этом Федак рассказал в интервью «Российской газете».

«Врачебная тайна не дает мне возможности обсуждать диагноз Юлии Владимировны. Но о состоянии ее здоровья можно судить по косвенным признакам. Например, по увеличившемуся количеству посетителей, по тому, сколько часов ежедневно она общается с посетителями, какую активную политическую жизнь ведет», - говорит главврач.

Он также заметил: «Когда адвокаты Тимошенко заявляют о постоянном стрессе у пациентки, я недоумеваю и хочу спросить, что они понимают под стрессом. Неужели лечебные процедуры в одной из лучших клиник Украины?»

«Что касается самого лечения, то мы сами недоумеваем, почему после двух месяцев лечения под руководством немецких врачей мы ничего не знаем о динамике в состоянии ее здоровья. Мы просто были вынуждены обратиться к лечащему Тимошенко врачу Лутцу Хармсу с просьбой рассказать нам о том, как и от чего он ее лечит. Возможно, мы могли бы со своей стороны чем-то помочь. Потому что фактически украинские медики исполняют сейчас едва ли не роль санитаров», - посетовал Федак.

«Встреча такая состоялась, в присутствии ее адвоката. И мы, тринадцать врачей, профессора и доктора наук, пытались поговорить с немецким коллегой как медики с медиком. В конце концов, лечение идет, больная, по заявлениям ее защитников, не выздоравливает, и это, хоть и косвенно, бросает тень на нашу медицину. Должен сказать, что встреча с Хармсом вопросов оставила больше, чем ответов. Вопросов о роли немецких врачей в этой ситуации и вопросов об их квалификации. Я этой встречей был разочарован. Немецкий врач просто не захотел нас услышать», - резюмировал главврач Харьковской областной клинической больницы.

Ранее «Главред» сообщал, что заболевание, которое диагностировали у Тимошенко, лечится три недели, заявил завкафедрой психо-терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования Юрий Борисов. По словам его коллеги, если за 4 месяца состояние здоровья не улучшается, то передаются документы на инвалидность. Кроме того, Борисов крайне удивлен, почему простая болезнь, как у Тимошенко, лечится так долго.

фото: mediaport.ua

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