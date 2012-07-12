Мельниченко перенес свадьбу с телеведущей Розинской

{1-}Известная телеведущая Наталья Розинская пока не повенчалась с экс-майором Николаем Мельниченко, сообщает ТСН.ua.

Как рассказала сама Розинская, она сейчас находится в Киеве. По ее словам, она летала в столицу одной старой и очень красивой европейской страны, которая "не так далеко находится от Украины".

"Там я встречалась со своим возлюбленным, гражданским мужем и женихом Николаем Мельниченко. Мы подали заявление о браке и теперь хотим организовать красивую церемонию венчания. Однако Николай настаивает, чтобы это венчание состоялось одновременно с женитьбой. Потому что говорит, такая хорошая ты у меня невеста, вдруг тебя кто-то украдет там в Украине", - говорит ведущая.

По ее словам, они решили перенести свадьбу - чтобы жениться, нужны были еще дополнительные документы и юридические шаги. "Собственно уже весь положенный пакет документов находится там, где надо. Поэтому где-то через неделю, как только у Николая будет время, поскольку он активно работает над несколькими проектами общественного и политического характера, как только он даст мне этот сигнал, я сразу вылетаю к нему, и там уже состоится венчание и бракосочетание", - рассказала Розинская.

Свадебное платье невеста уже подобрала, а жених уже приобрел свадебный подарок. На празднике кроме молодых будут двое или четверо свидетелей - это еще окончательно не решили. Свидетелями точно будут - адвокат Николая Мельниченко Павел Сычев, а со стороны Розинской лидер общественного проекта "Дорожный контроль" Ростислав Шапошников.

"Нас объединила наша совместная борьба против "Кобры", против нечестных работников правоохранительных органов. Столь объединила, что я предложила ему быть моим свидетелем", - сказала она. В какой именно стране пройдет церемония Розинская не говорит. Однако дает подсказку - что это очень древняя европейская страна, которая находится не так далеко от Украины и в 13 веке была самой населенной в Европе, была центром европейской жизни.

Свадьбу для родственников, друзей они будут делать отдельно. По словам ведущей, так же в одной из европейских стран, но такой, что уже совсем близко от Украины. А возможно даже и в самой Украине, если Мельниченко вернется на родину. Медового месяца у молодоженов не будет из-за занятости.

"Люди нормальные летают на медовый месяц, мы полетим на медовую неделю или на медовых 10 дней. Потому что ни у меня, ни у Николая нет времени пока. Но у нас вся жизнь впереди. Мы полетим или на остров Капри, где жил мой любимый писатель Горький. Если у нас будет чуть больше времени, мы полетим на остров Бали", - поделилась Розинская планами на "медовую неделю".

Напомним, в начале июля адвокат Розинской Иван Боднарук рассказал, что ведущая полетела за границу, чтобы обвенчаться со скандальным экс-майором Николаем Мельниченко.

Фото: e-motion.tochka.net

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