СЭС закрыла пляжи Ялты, Алушты, Судака и Севастополя

Санэпидемстанция Украины провела проверки крымских пляжей, после которых в ряде курортных городов купание было частично запрещено. Претензии эпидемиологов вызвали пляжи Ялты, Судака, Большой Алушты и Севастополя, сообщается на сайте проекта Мониторинг СМИ. Массовое закрытие пляжей по Крыму породило панические слухи о якобы обнаруженной в море (в районе Ялты) холере, однако эта информация не подтвердилась, пишет «Газета по-киевски». Спецкомиссии Минздрава Украины и Минздрава Крыма никакой холеры не нашли. Результаты же исследований речной воды, которая стекает в море, остаются неудовлетворительными. Так, запрещено купаться на 4 пляжах Ялты: гостиницы «Ореанда», «Приморский», «Боулинг-лето» и туристско-оздоровительной компании «Левант». Как отмечает «Сегодня», в Севастополе закрыты 2 из 8 пляжей: территория «Омеги» находится в антисанитарном состоянии, а морская вода на пляже «Хрустальный» не отвечает стандартам. В Судаке санэпидстанция закрыла пляж санатория Министерства обороны. В поселках Рыбачье, Малореченское и Солнечногорское (Большая Алушта) запрещено купание на коммунальных пляжах общего пользования. Минздрав отмечает, что текущем оздоровительном сезоне должно действовать всего 902 пляжа и рекреационных зоны в АРК, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях и Севастополе, которые имеют выход на морское побережье. В Автономной Республике Крым всего насчитывается 338 пляжей. Работает 316 пляжей.