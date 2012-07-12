Названа окончательная причина наводнений на Кубани

В МЧС России заявили, что причиной наводнения в Крымске стали сильнейшие дожди, другие версии не подтверждаются. Об этом сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

Он опроверг еще раз информацию о том, что причиной наводнения стал сброс воды из водохранилищ, также версию о том, что наводнению способствовал сошедший до этого оползень, пишет ИТАР-ТАСС.

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"Согласно официальной версии, в регионе выпали большие осадки в течение короткого времени, и две крупные реки по водоразделу и мелкие ручейки встретились в одной точке, и Крымский район пострадал наиболее сильно", - сказал Пучков.

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От мощных ливневых дождей пострадали и другие города - Кабардинка, Дивноморское, Геленджик, Новороссийск. "Там потери меньше, в том числе и благодаря тому, что эффективно сработали все силы", - сказал глава МЧС.

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Напомним, ранее Российские метеорологи утверждали, что причиной гибельного наводнения на Кубани стали исключительно природные факторы.

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Между тем, Росприроднадзор заявлял, что одной из причин тяжести последствий наводнения на Кубани стала застройка паводкоопасных территорий.

фото: Юрий Гречко, Валентина Мищенко, Михаил Мордасов / Югополис

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