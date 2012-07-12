Пятница, 13-е, в Украине будет дождливой

{1-} В ближайшие сутки погоду в Украине будут определять влажная воздушная масса и атмосферные фронты, смещающиеся с запада на восток, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидаются кратковременные дожди, грозы, ночью на юге, а днем на Левобережье и в Крыму местами сильные дожди, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, град; лишь в большинстве западных, а днем и в Винницкой, Житомирской, Киевской областях без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, сообщает «Интерфакс-Украина».

Температура ночью +13-18°, в южной части до +22°, на Прикарпатье и в Карпатах местами +10-12°; днем +23-28°, на юге и востоке местами +30-32°.

В Киеве - ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +16-18°, днем +25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 июля самая высокая температура была +34,1 в 1936 г., самая низкая +8,2 в 1904 г.

14 июля - без осадков, лишь в западных, Винницкой, а днем местами и в северных областях кратковременный дождь с грозой. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +13-18°, днем +24-29°; в южной части ночью +17-22°, днем +28-33°.

В Киеве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +15-17°, днем +27-29°.

12 июля в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 23-27°; в Днепре возле Киева 25°.

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