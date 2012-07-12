В Украине на два дня объявлено штормовое предупреждение

{1-}На 12 и 13 июля в Украине прогнозируются грозы, местами сильные ливни и шквалы 15-20 м/с, местами град.

Министерство чрезвычайных ситуаций объявило штормовое предупреждение в ряде областей Украины.

По прогнозам Гидрометеорологического центра МЧС до конца 12 июля в западных, восточных, Житомирской, Винницкой, Сумской областях ожидаются грозы, местами сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщает пресс-служба МЧС, на 13 июля в Украине прогнозируются грозы, ночью в южных областях, а днем на Левобережье и в Крыму — местами сильные ливни и шквалы 15-20 м/с, местами град.

В целом, в ближайшие сутки погоду в Украине будут определять влажная воздушная масса и атмосферные фронты, смещающиеся с запада на восток.

Ожидаются кратковременные дожди, грозы, ночью на юге, а днем на Левобережье и в Крыму местами сильные дожди, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, град; лишь в большинстве западных, а днем и в Винницкой, Житомирской, Киевской областях без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +13...+18°, в южной части до +22°, на Прикарпатье и в Карпатах местами +10...+12°; днем +23...+28°, на юге и востоке местами +3...+32°.

В Киеве – ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +16...+18°, днем +25...+27°.

14 июля — без осадков, лишь в западных, Винницкой, а днем местами и в северных областях кратковременный дождь с грозой. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +13...+18°, днем +24...+29°; в южной части ночью +17...+22°, днем +28...+33°.

В Киеве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +15..+17°, днем +27...+29°.

12 июля в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 23-27°; в Днепре возле Киева 25°.

фото: man1.ru

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