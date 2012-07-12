Мать не занималась воспитанием Оксаны Макар – бабушка

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На открытом слушании по делу об убийстве Оксаны Макар 12 июля дала показания бабушка убитой девушки, которая заявила, что Татьяна Суровицкая не занималась воспитанием дочери.

«В основном это делала я», - цитируют бабушку погибшей девушки Podrobnosti.mk.ua.

Что же касается произошедшей трагедии, Оксана, по словам Нины Матвеевны, уехала в Николаев к подругам около 16.00 8марта и обещала вернуться на следующий день. Бабушка сообщила, что по телефону с Оксаной не связывалась, поскольку телефона нет.

Напомним, мать Оксаны Макар Татьяна Суровицкая 12 июля не явилась на заседание суда. Ее адвокаты объяснили это плохим самочувствием женщины.

Как ранее писал Главред, 12 июля дал показания инспектор патрульной службы, приехавший по вызову Олега Найды, нашедшего девушку на стройке. Один из подсудимых, Евгений Краснощек, назвал его показания "чушью".

Эта реакция подсудимого, очевидно, вызвана тем, что показания инспектора патрульной службы, данные в суде, не совпадают с показаниями, которые он давал на досудебном следствии.

фото: novosti-n.mk



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