Стихия в Луцке: затоплены улицы и дома

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В Луцке 12 июля прошел сильный ливень, затопивший улицы города.

Поднявшаяся вода подтопила дома и автомобили, сообщает Тиждень со ссылкой на местных жителей.

По информации очевидцев, дождь закончился еще в 15 часов, но по состоянию на 16.00 уровень воды на улицах не уменьшается.

Как ранее писал Главред, 11 июля сильнейшие ливни с градом обрушились на Одессу, затопив улицы города.

Специалисты опасаются, что затопление города может привести к загрязнению прибрежной акватории Черного моря.

На некоторых улицах вода поднялась на полметра. По словам очевидцев, в отдельных районах прошел мощный град. Сильным ветром были оборваны линии электропередачи.

фото: tyzhden.ua

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