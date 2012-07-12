Стихия в Луцке: затоплены улицы и дома

{1-}
В Луцке 12 июля прошел сильный ливень, затопивший улицы города.
Поднявшаяся вода подтопила дома и автомобили, сообщает Тиждень со ссылкой на местных жителей.
По информации очевидцев, дождь закончился еще в 15 часов, но по состоянию на 16.00 уровень воды на улицах не уменьшается.
Как ранее писал Главред, 11 июля сильнейшие ливни с градом обрушились на Одессу, затопив улицы города.
Специалисты опасаются, что затопление города может привести к загрязнению прибрежной акватории Черного моря.
На некоторых улицах вода поднялась на полметра. По словам очевидцев, в отдельных районах прошел мощный град. Сильным ветром были оборваны линии электропередачи.
фото: tyzhden.ua
Новости по теме:
В Одессе бушует ураган: машины плавают по улицам
Потоп в Одессе грозит загрязнить Черное море
В Одессе "утонул" автобус, люди плавают по улицам на матрасах