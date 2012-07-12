На Луганщине ликвидирована авария на шахте

{1-}Авария на шахте "Комсомольская" на Луганщине ликвидирована, сообщает пресс-служба Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности (Госгорпромнадзор), сообщает Интерфакс-Украина.

Аварийная ситуация на участке старой выработки 16-го западного штрека ликвидирована. По предварительным данным, причиной задымления стало тление электрокабеля. На предприятии создана специальная комиссия по расследованию причин возникновения аварийной ситуации", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в четверг около 6.00 в г. Антрацит на шахте "Комсомольская" на горизонте 880 м произошло задымление. Во время возникновения аварийной ситуации в шахте находились 249 чел., на аварийном участке - 18.

Все горняки были эвакуированы на поверхность. Работа шахты приостановлена.

фото: gpantratsit.com.ua

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