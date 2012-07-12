ДТП в Нигерии: более 100 погибших

{1-}На юго-востоке Нигерии более 100 человек погибли и сотни получили ранения после ДТП с участием бензовоза, пишет ВВС.

По заявлениям властей, множество людей поспешили к поврежденной фуре, чтобы собрать выливающийся бензин, однако машина вскоре взорвалась. Десятки людей сгорели заживо.

Около 30 человек были доставлены в больницу.

Подобные инциденты - не редкость в крайне бедном регионе дельты реки Нигер. Сбор разлитого на дороге бензина - редкая и заманчивая для местных жителей возможность заработать.

Напомним, 11 июля в Харькове в результате столкновения маршрутного автобуса и грузового автомобиля ГАЗ погибли два человека, еще 12 травмированы.

фото: topnews.ru , 247nigerianewsupdate.com

Новости по теме:

Подробности авиакатастрофы в Нигерии: погибли все пассажиры



В Нигерии совершен новый теракт против христиан, 12 жертв



В Нигерии арестовали главаря радикальных исламистов



