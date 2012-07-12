Украинские олимпийцы получили новую форму

12 июля в Киеве состоялась презентация новой формы олимпийской сборной Украины.

Новую форму представил глава НОК Сергей Бубка.

"Дизайнеры, работавшие над формой, учитывали нашу культуру, традиции, наш стиль, нашу цветовую гамму, поэтому у меня вопросов нет", - сказал Бубка, пишет Украинская правда.

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Также во время открытия официального Экипировочного центра и презентации парадной и спортивной формы BOSCO для олимпийской сборной Украины сообщили, что в состав олимпийской сборной Украины на Играх-2012 в Лондоне (Великобритания) включены 245 спортсменов.

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"Состав всей украинской делегации (включая членов оперативного штаба, тренеров, медицинских специалистов, массажистов, технических сотрудников) насчитывает 405 людей, из них спортсменов - 245 (5 запасных), которые будут представлять Украину в 28 видах спорта", - указывается в пресс-релизе.

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Украинские атлеты будут соревноваться более чем в 150 видах олимпийской программы.

Напомним, летние Олимпийские игры-2012 пройдут в британской столице с 27 июля до 12 августа. 12,5 тысячи спортсменов из 205 стран мира разыграют 302 комплекта наград в 31 виде спорта.

Фото: pravda.com.ua; Відео: Skrypin Production

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