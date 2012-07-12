Убийца Оксаны Макар "наехал" на милицию: ему угрожали зажать пальцы в дверях

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Один из обвиняемых в деле об изнасиловании и убийстве Оксаны Макар, Евгений Краснощек, обвинил николаевских милиционеров в психологическом давлении на него во время допросов.

"Они говорили, что будут восстанавливать пробелы в памяти томами потяжелее, зажимать пальцы в дверях", - заявил Краснощек на заседании по делу Макар, которое состоялось в Николаеве в четверг, 12 июля, пишет сайт "Подробности. mk.ua".

Заявление прозвучало во время заслушивания показаний сотрудников милиции, которые были вызваны к обгоревшей девушке на стройку. Показания дали инспекторы ППС Дмитрий Солотвиенко и Николай Клименко, а также оперуполномоченный Центрального райотдела милиции Николай Дуда.

Последний заявил в суде, что Оксана Макар только с 5-го раза смогла четко назвать свое имя. Также он рассказал, что когда девушку нашли, она попросила закурить.

Дуда рассказал суду, что в расследовании дела милиция по показаниям официанта из бара "Рыбка" сначала вышла на Артема Погосяна, потом на Евгения Краснощека и только после этого - на Максима Присяжнюка.



По словам оперуполномоченного, у Краснощека были пробелы в показаниях. "Были пробелы, но я их не корректировал... Я оператора не приглашал... Я не сажал его (Краснощека) перед камерой", - заявил милиционер.

Краснощек признал, что узнает Дуду и сделал заявление о том, что ему угрожали зажимать пальцы в дверях и таким образом "восстанавливать пробелы в памяти". При этом подсудимый не смог сказать, кто конкретно ему угрожал. Также Краснощек отметил, что физического насилия в его отношении милиция не применяла.

Показания другого милиционера, Дмитрия Солотвиенко, в суде несколько отличались от тех, что он давал досудебному следствию. Подсудимый по делу Краснощек заявил, что это потому, что милиционеру кто-то надиктовывал показания, а сейчас он дает их сам. Солотвиенко это отрицал и сказал, что несоответствия могут быть в связи с тем, что прошло немало времени и заявил суду, что его показания досудебного следствия соответствуют действительности.



Напомним, в четверг суд также заслушал ряд других свидетелей по делу Макар. Так, бармен кафе "Рыбка" Наталья Коваль сказала, что погибшая девушка сама согласилась на интим с обвиняемыми в ее убийстве.

Евгений Краснощек во время допроса Коваль смеялся и даже аплодировал, кoгдa oнa oxapaктepизoвaлa другого обвиняемого, Артема Пoгocянa: "Apтeм вooбщe cyпep!".

фото: novosti-n.mk.ua

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