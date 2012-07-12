Власти опровергли слухи о тысячах погибших на Кубани

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Власти Краснодарского края опровергают слухи о том, что число погибших от наводнения на Кубани превышает тысячу человек.

Управление ЗАГС по Краснодарскому краю заявило, что за период с 8 по 12 июля ЗАГС Крымска зарегистрировал 150 актов о смерти, из них 132 акта о смерти непосредственно в результате стихийного бедствия, сообщает сайт оперативного штаба, созданного в Крымске.

"Дело в том, что нумерация актовых записей ЗАГСа сквозная, все факты рождения, смерти, заключения брака, развода, перемены имени и так далее регистрируются с начала года", - пояснила первый заместитель руководителя управлением ЗАГС по Краснодарскому краю Людмила Чумак.

"Актовая запись номер 1 выдана, соответственно, в январе. Номер 1028 - это номер свидетельства об актовой записи ЗАГСа, выданного 8 июля 2012 года первому обратившемуся к нам родственнику человека, который погиб во время наводнения. Люди, которым выдавались эти свидетельства, видели номер, и, вероятно, думали, что столько людей погибло. Зачем-то они распространяли такую несоответствующую действительности информацию", - отметила представитель ЗАГСа.

Тем временем полицейские ищут в Крымске провокаторов, которые распространяют другую ложную информацию о событиях в городе после наводнения. Власти края в эти дни уже были вынуждены опровергать сведения "о второй волне наводнения", о ложных диагнозах судмедэкспертов и о том, что первичную материальную помощь в 10 тысяч рублей выдают только под подпись о том, что человек слышал систему оповещения.

Первоначальные выплаты стали поводом еще для одного слуха - якобы компенсации облагаются подоходным налогом. Власти опровергли и эти сведения. Полиция Крымска опровергла слухи о раздаче мошенниками гуманитарной помощи за деньги.

Как ранее писал Главред, спустя пять дней после катастрофического наводнения в Краснодарском крае власти так и не могут определиться с точным числом жертв. В МЧС настаивают, что по всему краю погиб 171 человек, СК сообщает о 164 погибших, в Минздраве сказали, что жертв 165, и это повторил вечером 11 июля губернатор Александр Ткачев.

Эти расхождения порождают чудовищные слухи. В блогах и среди жителей самого Крымска ползут слухи, что утопленников во время крымской трагедии, намного больше, чем говорят власти. В частности, некая женщина написала в Сети, что работники Крымского ЗАГСа на сегодняшний день выписали 2400 свидетельств о смерти.

фото: Югополис

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