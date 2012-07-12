«Аватар» снят по народному эпосу якутов – минкульт

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В Якутии считают, что голливудский блокбастер "Аватар" снят по мотивам древнего якутского эпоса.

Об этом заявил министр культуры Якутии Андрей Борисов, сообщает ВВС.

По версии чиновника, режиссер Джеймс Кэмерон взял идею для своей картины из якутского произведения "Олонхо".

"Еще 20 лет назад я настаивал на том, что нам надо развивать якутское кино, а то американская киноиндустрия будет снимать фильмы по нашим глубокомысленным эпосам", - заявил министр.

В основе сюжета эпоса "Олонхо" лежит история Мирового Дерева, представляющего собой центр мироздания. Его корни уходят в Нижний мир, ветви - в небо, где живут обитатели Верхнего мира, а крона растет в Среднем мире. Основная тема эпоса - судьба племени Айыы. Главный герой, богатырь, для спасения племени своей любимой сражается со злыми силами.

Напомним, "Аватар", снятый в трехмерном формате, произвел сенсацию – лента собрала в прокате $2,8 млрд и получила три "Оскара", в основном в технических номинациях.

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