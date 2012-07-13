На Луганщине два человека погибли в колодце

{1-} 12 июля в Лисичанске (Луганская обл.) на территории частного двора во время проведения очистных работ в колодце 2 человека погибли и один пострадал.
Как сообщает пресс-служба МинЧС, пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МинЧС в Луганской области.
Ранее Главред также сообщал, что Свердловске Луганской области 4-летний мальчик утонул в пожарном колодце на территории больницы.
Тело мальчика обнаружили сотрудники больницы на глубине 6 м.
Сам водоем был заполнен водой примерно на 2 м, поэтому медики не стали дожидаться прибытия спасателей и самостоятельно подняли на поверхность тело.
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти ребенка.
фото: 1kr.ua
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