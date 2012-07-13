На Луганщине два человека погибли в колодце

{1-} 12 июля в Лисичанске (Луганская обл.) на территории частного двора во время проведения очистных работ в колодце 2 человека погибли и один пострадал.

Как сообщает пресс-служба МинЧС, пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МинЧС в Луганской области.

Ранее Главред также сообщал, что Свердловске Луганской области 4-летний мальчик утонул в пожарном колодце на территории больницы.

Тело мальчика обнаружили сотрудники больницы на глубине 6 м.

Сам водоем был заполнен водой примерно на 2 м, поэтому медики не стали дожидаться прибытия спасателей и самостоятельно подняли на поверхность тело.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти ребенка.

фото: 1kr.ua

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