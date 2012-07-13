Количество погибших в ДТП под Черниговом увеличилось до 15 человек

В черниговской городской больнице №2 города скончалась пострадавшая в ДТП российская паломница, сообщил источник в администрации региона.

В.Соколова, 1939 года рождения, получила тяжелые травмы, не совместимые с жизнью, реанимационные мероприятия не помогли, пишет "Интерфакс- Украина".

Таким образом, количество жертв автокатастрофы увеличилось до 15.

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В больнице Чернигова остаются еще двое паломников: ошибочно считавшаяся погибшей Марина Морякова, 1962 года рождения и Сергей Поташенков, 1982 года рождения.

Накануне Минздрав сообщал, что украинские медики отметили улучшение состояния одного из пострадавших, продолжающих лечение в Черниговской городской больнице №2. Состояние двух паломников оценивалось как тяжелое, одного - средней тяжести.

Напомним, 7 июля ранним утром автобус с российскими паломниками, направлявшимися в монастырь Почаевская Лавра, перевернулся на трассе Киев-Чернигов. Погибли 14 человек, еще 29 получили ранения различной степени тяжести.

На сегодня 27 пострадавших находятся в лечебных учреждениях Москвы, Пскова и Чернигова.

фото: kop.gov.ua

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