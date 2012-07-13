На Луганщине хозяин копанки бросил на произвол судьбы горящих горняков

{1-}На Луганщине на нелегальной шахте загорелись два человека.

Как стало известно, мужчины переливали топливо из бочки, чтобы заправить трактор. Бессознательных копателей на обочине дороги заборала "скорая".

Владелец ямы оставил своих работников на произвол судьбы среди поля, сообщает ТСН.

Оба пострадавших сейчас в реанимационном отделении городской больницы. Они нетранспортабельны, в крайне тяжелом состоянии. У мужчин обожжены до 90 % поверхности тела и верхние дыхательные пути. Оба они находятся под аппаратом искусственной вентиляции легких.

"Приезжали специалисты, вместе определили стратегию лечения. Шансы минимальные, надеемся на наше врачебное искусство, на чудо и Господа Бога", - рассказывает главный врач Краснолучской городской больницы Сергей Перепелица.

Поздно ночью в руднике работали четверо. Двое заправляли трактор. Оба вспыхнули мгновенно. Третий бросился тушить огонь на товарищах. Когда загорелся трактор и взорвалась бочка, он перетащил своих уже бессознательных товарищей на обочину дороги, подальше от пожара. Четвертый участник событий тем временем бросился наутек. Предполагают, что это и был владелец незаконной добычи. "На эти места вообще нет разрешительных документов ни на земельный участок, ни на разработку, которые выдают специализированные органы", - сказал секретарь Краснолучского городского совета Владимир Родченко.

По данному факту, милиция возбудила два уголовных дела - за незаконную добычу и несоблюдение требований противопожарной безопасности. Сейчас милиционеры ищут владельца шахты. Как только будут готовы результаты пожарно-технической экспертизы, ему предъявят обвинения и, скорее всего, возьмут под стражу.

Напомним, 12 июля около 6.00 на Луганщине в г. Антрацит на шахте "Комсомольская" ГП "Антрацит" в западном вентиляционном ходке № 2 на горизонте 880 м произошел пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС, во время возникновения пожара в шахте находилось 246 человек. К вечеру пожар был ликвидирован. Все горняки были выведены на поверхность.

Фото:видео: ТСН.

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