Ученые нашли причину трагедии на Кубани при помощи снимков из космоса

13 июля 2012, 09:52

Российские учёные, исследовав снимки пострадавшего района из космоса, пришли к выводу, что  семиметровая волна в Крымске , возникла из-за столкновения воды с рукотворными препятствиями.

Таким образом, ученые подтвердили заверения властей в том, что причиной наводнения в Краснодарском крае не были ни аварийные гидротехнические сооружения, ни намеренный сброс воды из искусственных резервуаров, получили поддержку ученых. Руководитель лаборатории дистанционного зондирования Земли из космоса Института географии РАН Лев Десинов изучил снимки Крымского района, сделанные космонавтами с орбиты 9, 10 и 11 июля.

"Передали 144 детальные и обзорные фотографии района. Мы пока использовали 34. Остальные проанализируем в ближайшие дни. Но картина в целом уже ясна", - рассказал ученый в интервью изданию "Труд".

"К вечеру 6 июля 2012 года в районе Крымска выпало 65 мм осадков. Они превысили норму впитывания в грунт. В ночь с 6-го на 7-е сильный ливень добавил еще 156 мм. По оценкам, объем воды, которая дошла до Крымска, составлял около 50 млн кубометров… На пути к нему потоки воды встретили первое серьезное препятствие - насыпь железной дороги и мост. До города отсюда - 2,2 километра. Для мчащейся воды оставался проем между опорами моста - 30 метров. Казалось бы, немало. Но когда несется такой поток, наполненный ветками, деревцами, камнями, ширины этих ворот недостаточно", - объяснил эксперт.

По его словам, проем быстро забило мусором и образовалось что-то вроде дамбы, начала скапливаться вода. В какой-то момент препятствие было прорвано и вода под напором устремилась к городу. Это была первая небольшая волна. Когда к 23:00 ливень усилился, ситуация в районе насыпи повторилась. Но главное, отмечает Десинов, на подходе к Крымску поток воды уперся в еще одну преграду.

"На южной окраине Крымска от трассы А-146 перпендикулярно к ней и поперек реки Адагум отходит шоссе. Его высота над уровнем реки - около семи метров. Вот здесь и наступил критический момент. Дорога на протяжении 800 метров фактически образовала дамбу. Ворота для пропуска воды были как будто большими - 80 метров, но и этот широкий проем стал забиваться крупным и мелким мусором и в конце концов оказался полностью перекрыт… Когда колоссальный объем воды прорвал спонтанно образовавшуюся плотину, гигантская семиметровая волна... ринулась на город и затопила его. Ширина бешено несущегося вала превышала 800 метров", - рассказал ученый.

Он отметил, что не стоит возлагать всю вину за трагедию на данное сооружение, однако оно, по мнению специалиста, сыграло решающую роль: "Я бы сказал так: основной причиной катастрофы наряду с природными факторами стали препятствия в виде двух инженерных сооружений. Но главное препятствие - конечно же, шоссе, проложенное над долиной реки Адагум".

При этом эксперт отметил, что не в его компетенции однозначно определить, возможно ли было для властей спрогнозировать такое развитие событий. Тем не менее в подобных районах строителям стоило бы готовиться к различным сценариям, указал он: "Необходимо делать более широкие ворота для пропуска мощнейших потоков воды. Это все поддается расчету".

Ранее Главред  писал, что глава МЧС РФ Владимир Пучков заявил, что причиной наводнения в Крымске стали сильнейшие дожди, другие версии не подтверждаются.

Он опроверг еще раз информацию о том, что причиной наводнения стал сброс воды из водохранилищ, также версию о том, что наводнению способствовал сошедший до этого оползень

"Согласно официальной версии, в регионе выпали большие осадки в течение короткого времени, и две крупные реки по водоразделу и мелкие ручейки встретились в одной точке, и Крымский район пострадал наиболее сильно", - сказал Пучков.

От мощных ливневых дождей пострадали и другие города - Кабардинка, Дивноморское, Геленджик, Новороссийск. "Там потери меньше, в том числе и благодаря тому, что эффективно сработали все силы", - сказал глава МЧС.

фото: Юрий Гречко, Валентина Мищенко, Михаил Мордасов  / Югополис

trud.ru

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