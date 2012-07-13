В Киеве насчитали почти тысячу миллионеров

{1-}Количество миллионеров в Киеве за прошлый годувеличилось на 37% по сравнению с 2010 годом, и составило 945 человек, сообщил глава Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в Киеве Ирина Носачева.

"По итогам года у нас 945 миллионеров. Это на 256 миллионеров больше, чем в прошлом году", - сказала она и добавила, что обработка налоговых деклараций по итогам 2011 года еще продолжается, пишет УНИАН.

Напомним, в текущем году 2291 человек задекларировал доходы в сумме более 1 млн грн.

Больше всего задекларированных денег граждане получили в виде наследства (подарков), продажи ценных бумаг (корпоративных прав), иностранных доходов, от продажи и аренды движимого и недвижимого имущества.

Фото: maksimtischenko.com

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