На выходных в Украине будет жарко и мокро: +32 и сильные ливни

{1-} В течение суток 14 июля в западных, восточных областях Украины, а также местами на Житомирщине и в Крыму атмосферные фронты обусловят ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с, на остальной территории страны без осадков.

В Киеве и области ночью и днем без осадков. Температура ночью 15-17 градусов, днем 26-28. Ветер западный, южный, 5-10 м/с.

В среднем по Украине температура воздуха составит ночью 13-17 градусов, днем 23-28; в центральных, восточных областях и на юге ночью 15-24, днем 26-32 градуса, передает УНИАН.

В северных областях лишь ночью в Житомирской области пройдут ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м /с, днем осадков не ожидается. Температура ночью 14-17 градусов, днем 25-27. Ветер юго-западный, северо-западный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В южных областях ночью и днем без осадков, лишь в Крыму ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 16-24 градуса, днем 27-32. Ветер северный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В восточных областях ночью без осадков, днем лишь на Луганщине пройдут ливни, грозы, град. Температура ночью 15- 20, днем 26-30 градусов. Ветер северо-западный, северо-восточный, 5-10 м/с.

В западных областях ночью и днем ливни, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-17 градусов, днем 23- 28. Ветер юго-восточный, юго-западный, 5-10 м/с.

В центральных областях ночью и днем без осадков. Температура ночью 15-17 градусов, днем 27-30. Ветер северо-западный, северо-восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода на курортах Крыма 14 июля: в Евпатории, Севастополе, Ялте и Феодосии ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 19-20 градусов, днем 30-32.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Евпатории и Феодосии 24 градуса, в районе Севастополя и Ялты 25, в районе Одессы 27 градусов.

Погода на курортах в Карпатском регионе 14 июля: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве ливни, грозы, град. Температура ночью 14-16 градусов, днем 25-26. Ветер преимущественно юго-западный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Как ранее писал Главред, ночная гроза, обрушившаяся на центральные районы Украины 10 июля, нанесла серьезный ущерб.

Из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, в ночь с 9 на 10 июля обесточены 124 населенных пункта в шести областях Украины, сообщает пресс-служба МЧС.

По состоянию на утро 11 июля в Киевской области обесточены 32 населенных пункта, в Черниговской – 22, в Хмельницкой – 21, в Житомирской – 20, в Винницкой – 18, Ивано-Франковска – 11.

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