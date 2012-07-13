В США более тысячи округов объявлены зоной бедствия

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В США сильнейшая засуха и масштабные пожары привели к тому, что 1016 округов в 26 штатах были объявлены зоной стихийного бедствия. Соответствующее заявление распространило в четверг министерство сельского хозяйства США.

Эксперты уже назвали это бедствие самым крупным по территории охвата в истории страны.

Преимущественно это южные и центральные штаты. В частности, это округа штатов Калифорния, Орегон, Невада, Юта, Аризона, Нью-Мексико, Колорадо, Небраска, Вайоминг, Канзас, Оклахома, Техас, Луизиана, Арканзас, Миссури, Кентукки, Теннесси, Иллинойс, Индиана, Алабама, Миссисипи, Джорджия, Южная Каролина, Флорида, Делавэр и Гавайи. Штат Айова, крупнейший производитель зерновых, в зону засухи не попал. Предполагается, что речь идет примерно о трети всех фермеров страны, пишут "Ведомости".

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Эти территории и расположенные на них фермерские хозяйства, потерявшие урожаи, смогут получить помощь от правительства, в том числе, в виде получения кредитов на льготных условиях. "Сельское хозяйство остается важной частью нашей экономики", - заявил глава минсельхоза Том Вилсак. "Мы должны понимать, что засуха, как и другие (экстремальные) погодные условия, нанесли серьезный ущерб фермерским угодьям в различных уголках страны", - сказал министр.

Одними из основных критериев для внесения в список нуждающихся в помощи округов являются длящаяся как минимум восемь недель подряд сильная засуха либо потеря более 30% урожая одной из сельскохозяйственных культур.

По данным управления по мониторингу засухи США, к настоящему времени около 56% территории страны страдает от этого природного бедствия. Это самый серьезный показатель за 12 лет ведения общенациональных наблюдений.

Кроме того, как утверждает Национальное управление океанических и атмосферных исследований, период с января по июнь стал "самым теплым полугодием в континентальной части Соединенных Штатов". Средняя температура в течение этого периода составляла 11,6 градусов по шкале Цельсия, что на 2,4 градуса превышает норму. При этом рекорды средней температуры в первом полугодии были установлены на территории 28 штатов, расположенных к востоку от Скалистых гор.

Наиболее сильная "волна жары" наблюдалась в июне, в течение которого были достигнуты или побиты более 170 рекордов температуры. В частности, 28 июня в городе Нортон (штат Канзас) термометр показал 48 градусов по Цельсию.

Помимо засухи, американские штаты в этом году столкнулись с сильными лесными пожарами. На тушение одного из них, бушевавшего в штате Колорадо, понадобилось более недели.

Погодные условия в центральной части страны в последние два месяца совершенно нетипичны. Жара на Среднем Западе довольно частое явление, но очень редко чрезвычайно высокая температура и засуха наблюдались на большей части региона, да еще и в первой половине лета. По мнению метеоролога Джимми Кини, нынешняя погода очень похожа на катастрофическую засуху 1936 года.

По материалам Newsru

фото, видео: mercurynews.com , youtube.com

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