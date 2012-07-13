Водителю автобуса, разбившегося на Черниговщине, предъявлены обвинения

Водителю автобуса, попавшего под Черниговом в ДТП, предъявлено обвинение.

Об этом сообщили в ОСО МВД Украины, пишет "Интерфакс-Украина".

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"Водителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движение или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если это повлекло гибель нескольких людей)", - отметили в ОСО.

Как сообщалось, 7 июля автобус с паломниками из Великих Лук, направлявшимися в монастырь Почаевская Лавра на Украине, перевернулся на трассе Киев-Чернигов. Погибли 15 человек, еще 28 получили ранения различной степени тяжести. Двое пострадавших находятся в реанимации в Чернигове.

Основной версией причины ДТП считается усталость водителя, который уснул за рулем.

фото: kop.gov.ua

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