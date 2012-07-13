Платини рад, что Украина получила Евро-2012

{1-}Президент UEFA Мишель Платини рассказал об украинском спортивном прорыве, лучших игроках национальной сборной и возможности для Украины вновь получить европейский турнир, сообщает Корреспондент.

Президент UEFA заявил, что результат оказался фантастическим. UEFA могла в последний момент изменить место или формат проведения Евро-2012. Но Президент Украины и Григорий Суркис, глава Федерации футбола Украины (ФФУ), смогли убедить членов исполкома УЕФА не забирать у государства право воплотить свою мечту. Сегодня я рад, что мы доверили Украине проведение турнира.

Решение о проведении Евро2012 в Украине был смелым и рискованным, мы приложили все возможные усилия, чтобы реализовать этот сложный проект.

По его словам, благодаря работе украинского правительства, Федерации футбола и местного оргкомитета Евро-2012, а также принимающим городам и многим другим, кто внес огромный вклад в этот проект, мы великолепно справились с чемпионатом.

Платини также сказал, что у него были определенные сомнения и опасения, относительно Украины, но в то же время он «твердо верил в тех, кто работал, чтобы провести этот исторический турнир. И мое доверие было оправдано».

По убеждению Платини, Украина, прежде всего, должна быть благодарна своим гражданам, ведь решающим оказался именно их энтузиазм. Также надо отдать должное и главе ФФУ, и всем тем, кто работал все это время за кадром, чтобы организовать Евро-2012 в Киеве, Львове, Харькове или Донецке. Украина может быть невероятно горда тем, как она показала всему миру свои возможности.

фото: ukraine2012

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