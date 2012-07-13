В Крыму пьяная девушка угнала такси и разбила BMW

В Евпатории пьяная девушка отдыхающая из Днепропетровска, возвращаясь ночью с дискотеки, угнала автомобиль Opel у таксиста. Но, проехав всего пару кварталов, разбила его, врезавшись BMW, сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в АРК.

Когда девушку задержали, она не смогла ничего вразумительного пояснить сотрудникам милиции. Говорила, что ничего не помнит, никакого угона не совершала и вообще, не понимает, как оказалась в чужом автомобиле.



Как рассказал таксист, в ту ночь он вышел из машины и подошел к коллеге, находившемуся метрах в десяти от его автомобиля. При этом двери оставил открытыми, а ключи – в замке зажигания.



Через некоторое время водитель услышал, как двигатель его автомобиля кто-то завел и машина начала движение. За рулем транспортного средства он увидел молодую светловолосую девушку.



Угонщица влезла в машину, завела двигатель и уехала. Хозяин машины начал ее преследовать на авто второго таксиста. Через несколько кварталов пьяная девушка совершила столкновение с автомобилем BMW и закрылась в салоне разбитой машины.



Прибывшие на место сотрудники милиции извлекли ее из салона, медики подтвердили факт алкогольного опьянения нарушительницы. В настоящее время в отношении девушки возбуждено уголовное дело по ст. 289 Уголовного кодекса Украины.



Подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Ведется следствие.

Ранее Главред также сообщал, что в Севастополе пьяная женщина пыталась выменять задержанного мужа на милицейскую рацию, а потом обматерила и избила дамской сумочкой наряд милиции, за что суд приговорил ее к штрафу в 1700 грн.

Конфликт произошел в январе прошлого года. На остановке «Малахов Курган» милиционеры обратили внимание на пьяную женщину предложили ей проследовать в участок. Дама отказалась весьма бурно: начала оказывать сопротивление и размахивать руками. Двоих милиционеров она обругала нецензурной бранью, третьего ударила ладонью по лицу, а четверного — сумкой по голове.

Фото: crm-mia.gov.ua

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