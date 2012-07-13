Скандалы на Кубани: говорят о тысячах жертв и ношеных трусах в гуманитарке

13 июля 2012, 12:25

На Кубани наиболее пострадавший от наводнения Крымский район теперь страдает от стихийной помощи, возмущается и полнится страшными слухами. В Крымск согнали всех, кого можно - солдат МЧС, врачей, и т.п. Теперь центр парализован пробками и все жалуются, что такое нашествие полностью дестабилизировало жизнь в городе, и без того осложненную стихией. Жители жалуются на поношенные вещи в гуманитарной помощи и рассказывают о тысячах погибших. Напомним по, официалным данным стихия унесла жизни более 170 человек, но слухи, несмотря на все опровержения, отличаются от этих данных.

Несмотря на присутствие в городе не менее 7 тысяч волонтеров, часть жителей жалуются, что до них до сих пор не доходят важные и необходимые вещи: медикаменты, чистая вода, материальная помощь. Добровольцы сообщают о нехватке лекарств для беременных, больных сахарным диабетом и сердечников, а также болеутоляющих, сообщает "Росбалт".

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Гуманитарную помощь доставляют фурами со всей России, но при ближайшем рассмотрении выясняются неприятные вещи, пишет "Российская газета". Одна из местных жительниц, которая, по ее словам, осталась в одной ночнушке, возмущалась: "Даже трусов на мне не было, - вспоминает она. - Я была рада любой шмотке. Но когда мне в администрации стали предлагать ношеные трусы, штопаные колготки и застиранные лифчики, я им в лицо чуть не плюнула. Спасибо, родственники помогли".

Людей, "обиженных" помощью, которую им предлагают, в городе немало - на одной из скамеек в центре корреспондент увидел груду никому не нужного белья. Словно в подтверждение слов рассказчицы выделялся "обтрепанный бюстгальтер 15-го размера".

"Я был в лагере беженцев на Фукусиме. Те же матрасики, одеяла, горячее питание из котлов. Но нижнее белье раздавали новенькое. В упаковках. Трусы Gucci и Hugo Boss. Это японская мафия "Якудза" закупила огромную партию белья. Что мы, хуже какой-то там "Якудзы"? Или мафия перевелась?".

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Российские СМИ пишут, что на краевом уровне всерьез обсуждается возможность введения кордонов на пути гуманитарной помощи для Крымска, чтобы отсеивать "барахло" на подступах и сжигать. "Ну скажите, кому в Крымске сейчас нужны галстуки? Не вешаться же на них, в самом деле! А одна московская фирма прислала целый мешок", - сообщает он.

"Из Крымска сообщают, что в городе уже нет нужды в одежде. По данным на сегодняшний день, нужно порядка 10 тысяч раскладушек или походных кроватей, столько же стульев или скамеек, матрацев, подушек и в два раза больше одеял", - сообщили в пятницу в Отделе по церковной благотворительности и социальному служению.

Важными предметами остаются резиновые сапоги и перчатки, антисептические средства - жители чистят дома и территорию. Также нужны посуда, чайники и сковородки.

Между тем город продолжают будоражить слухи о числе погибших. Единственный официальный список, в котором значилось 149 имен жертв, был опубликован на сайте администрации Крымского района, но через несколько часов исчез.

Крымск буквально трясет от слухов. Несмотря на все опровержения со стороны властей и даже журналистов, многие местные жители убеждены, что погибшие исчисляются тысячами.

Один из невероятных слухов - что якобы целые фуры с детьми-утопленниками вывезли в неизвестном направлении, завернули тела в рыбацкие сети, привязали камень и сбросили в море. Или наоборот, отлавливают сетями сотни тел.

Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев ранее назвал подобные слухи "политической провокацией и кощунством". "Это бред. Вы можете себе представить, чтобы власть могла скрыть сотни жертв? Люди пытаются посеять страх, панику. Это провокаторы, это наши враги, которые хотят посеять, желают зла нашему народу", - сказал он.

видео: youtube.com; фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ttolk.ru

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