Скоростной Hyundai сломался под Полтавой и опоздал на 5 часов

{1-}Скоростной поезд Hyundai, сообщением Киев-Донецк, прибыл в столицу с опозданием в 5 часов, пишут Новости Донбасса.

Поезд выехал из Донецка 12 июля по расписанию. Однако поломался под Полтавой, и прибыл в столицу в 4:50 утра 13 июля, хотя должен был приехать в 23:35. Часть пассажиров через некоторое время пересадили на другой поезд, который следовал в Киев. Люди, у которых были билеты на утренние и ночные самолеты из аэропортов Киева, были вынуждены добираться до столицы на маршрутках. Свое возмущение пассажиры "несчастливого рейса" выливают в соцсетях.

О своих ночных приключениях на странице в facebook описала одна из пассажирок Hyundai сообщением Киев-Донецк Ксения Кожевникова.

"Эта махина мало того, что не едет, но еще и действия сотрудников "Укрзализныци" абсолютно хаотичные и пофигистические (им наплевать на вас (пассажиров), и ваши неудобства", - возмущается она. По словам девушки, поезд ломался дважды. "Первый раз, не доезжая до Полтавы. После он с трудом уехал, но проехал не много. И за Полтавой он поломался окончательно. В результате три часа все сидели и ждали каких-то действий. Сидели без света и без воздуха (кондиционеры соответственно не работали, а дверь открыли не сразу)", - написала Ксения. "И только 23-летняя девочка-стюард, которая бегала мимо, и, кажется, была в еще большей панике, чем мы, и на все вопросы отвечала истерикой, а не давала четкий ответ", - добавила она.

В итоге, как написала Ксения, пассажиров в час ночи пересадили на другой поезд, оттянув Hyundai в Полтаву на платформу.

По ее утверждению, она очень разочарована путешествием на Hyunda.

Один из пассажиров рассказал, что сотрудники железной дороги предлагали ему обменять билет на поезд на 150 грн.

Как ранее писал Главред, у корейских поездов Hyundai, курсирующих по украинским железным дорогам, время от времени возникают технические проблемы.

В частности, 2 июня из Харькова в Киев по неизвестным причинам не смог отправиться в рейс состав.

А ночью 10 июня на перегоне между Ожидовом и Заболотцами произошло повреждение поезда Hyundai Киев–Львов, что привело к двухчасовой задержке рейса и нарушению графика еще восьми поездов.

Также сообщалось об опоздании более чем на 40 минут поезда Hyundai "Украинский экспресс" сообщением Киев–Донецк, в котором болельщики европейского первенства по футболу.

фото: УНИАН видео: youtube.com

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