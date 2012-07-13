В Днепропетровске пьяный на грузовике разбил 9 автомобилей

{1-} В пятницу, 13-го июля, в Днепропетровске произошло резонансное ДТП: пьяный на грузовике водитель разбил 9 легковых автомобилей.

Сначала водитель грузовика DAF 85.300 с прицепом, врезался в стоящий без водителя «Рено Кенгу». После столкновения он врезался в «Шевроле Авео», который в свою очередь ударил «Хюндай Соната» и «Мазду 6».

Авария прозишла в 5 часов утра во дворе дома № 20 по ул. Малиновского, сообщает пресс-служба УГАИ в Днепропетровской области.

Также сообщается, что после ДТП водитель «ДАФа» сбежал с места происшествия.

Далее, около 05.15 на ул. Малиновского горе-водитель, двигаясь со стороны Усть-Самарского моста в направлении пр. Воронцова, при заезде на автостоянку торгового центра «Вавилон» вновь врезался в автомобили, стоявшие на парковке.

После столкновения значительные механические повреждения получили «Фольксваген Таурег», «Фольксваген Каравелла», «Тойота Ленд Крузер 200», «Тойота Камри», «Форд Фиеста».

Водитель был задержан по горячим следам.

фото: gai.dp.ua

Новости по теме:

ДТП на Херсонщине: ВАЗ врезался в фуру, погибли 3 человека

ДТП под Днепропетровском: машину разорвало надвое, погибли пять человек

На Сумщине в ДТП погибли трое россиян (ФОТО)

ДТП на Днепропетровщине: судья сбил насмерть человека и сбежал

На Днепропетровщине в ДТП заживо сгорели два водителя (ФОТО, ВИДЕО)

Резонансное ДТП на Днепропетровщине: главные милиционеры ехали с дня рождения