Больницы не принимают голодающих под Украинским домом

{1-}Три участника голодовки в защиту украинского языка возле Украинского дома в Киеве, к которым вызвали врачей «скорой помощи», в данное время находятся дома, поскольку их отказались госпитализировать.

Об этом одна из участниц голодовки Оля Довганюк из Ивано-Франковска заявила под Украинским домом, сообщает УНИАН.

«Состояние здоровья тех трех людей сейчас уже улучшился. На данный момент они находятся дома под наблюдением своих родителей и близких людей», - отметила она.

При этом Довганюк сказала: «В больницах не очень рады принимать участников акции протеста, которые попадают со «скорой помощи», - отказывают в госпитализации, отказываются ставить капельницы, поэтому наши участники вынуждены выходить из голодовки дома».

Другая участница акции заявила, что они голодают бессрочно. По ее словам «вчера трех госпитализировали, а состояние некоторых других также сомнительный, но все мы голодаем до последнего».

Ранее «Главред» сообщал, что 3 июля Верховная Рада приняла скандальный закон «Об основах государственной языковой политики», что привело к волне протестов по всей Украине. Принятый закон, который вступит в силу в случае подписания Президентом, разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, по меньшей мере 10% жителей которых разговаривают на этом языке.

В тот же день возле Украинского дома была объявлена бессрочная голодовка против языкового закона. Участники акции в защиту украинского языка заявили, что будут оставаться там до отмены принятого парламентом языкового закона.

В настоящее время акцию возле Украинского дома продолжают 9 активистов.

фото: УНИАН

Новости по теме:

Оппозиция призвала прекратить голодовку за украинский язык

Еще одну голодающую за украинский язык увезла «скорая»

В больнице защитницу украинского языка пытались допросить и отказали в помощи

Одну из голодающих под Украинским домом забрала "скорая"