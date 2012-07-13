Завтра на Земле ожидается сильная магнитная буря

{1-}Мощный выброс плазмы на Солнце, произошедший в четверг, может вызвать магнитную бурю на Земле в субботу, 14 июля, предупреждают специалисты лаборатории прогноза космической погоды NASA (Space Weather Lab).

Вспышка, произошедшая 12 июля на видимой стороне Солнца, относится по мощности к максимальной категории рентгеновского излучения - классу X, - пишет РИА Новости.

"Выброс плазмы продолжался около двух часов; согласно прогнозам специалистов NASA и Института прикладной геофизики (ИПГ) Росгидромета, геомагнитный "удар" достигнет земли в субботу. В приполярных областях планеты при этом можно будет наблюдать северное сияние", - говорится в сообщении.

Для электроники, космических аппаратов нынешняя вспышка не представляет опасности, а вот магнитная буря, которую она спровоцирует, может отразиться на самочувствии людей.

Обострения могут коснуться людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Магнитная буря может вызвать повышение давления и колебания сердечного ритма.

фото: astronomy.net.ua

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