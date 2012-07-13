На Москву обрушилась сильная буря, есть жертвы

В Москве буря с сильнейшим ливнем и грозой, накрывшая столичный регион, привела к человеческим жертвам и затоплению улиц в разных районах города .

На северо-западе Москвы двух детей ударило молнией, обоих госпитализировали, одного в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в районе Строгино, недалеко от Москва-реки в лесопарковой зоне, передает ИТАР-ТАСС.

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Также уточняетсмя, что дети гуляли по Аллее жизни в Строгинском парке. Молния ударила в землю. Пострадали девочка 14 лет и двухлетний мальчик, который потерял сознание, пишет "Интерфакс" .

Многие улицы Москвы оказались затопленными, что еще более осложнило дорожную обстановку в последний день рабочей недели. На дорогах образовались многочисленные пробки.

Как сообщают москвичи в соцсетях, ливень, который шел в центре столицы около 10 минут, затопил Солянку, Ордынку, Спартаковскую площадь, Садовническую улицу. Уровень воды в некоторых местах полностью скрывает колеса автомобилей, передает РИА "Новости".

"Машины на стоянке плавают... Вода внутри машины", - пишут пользователи интернета, сопровождая посты фотографиями и видеозаписями. "Я видел машины, в салон которых попала вода!" - подтверждает другой очевидец.

Другие очевидцы сообщают: затопило также Бауманскую улицу, Хохловский переулок и Спартаковскую площадь возле Елоховского собора. "Машины хаотично плавают в воде, бьются друг о друга", - пишут свидетели.

фото: видео: youtube.com, liveinternet.ru

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