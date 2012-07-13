Сегодня стартует чемпионат Украины по футболу 2012/13: календарь игр

{2-}Сегодня, 13-го июля, стартует чемпионат Украины по футболу среди команд Премьер-лиги. Чемпионат 2012-13 гг. начнется западно-украинским дерби между луцкой «Волынью» и львовскими «Карпатами». Прямая телетрансляция поединка начнется в 19:00 на канале «2+2».

Ранее «Главред» сообщал, что во вторник, 10 июля, в Луганске матче за Суперкубок Украины между донецким «Шахтером» и донецким «Металлургом» со счетом 2:0 победили горняки, которые в четвертый раз стали обладателями Суперкубка.

Напомним, что 6 мая в Киеве состоялся уникальный матч - в финальном поединке Кубка Украины на главном стадионе страны НСК «Олимпийский» боролись донецкие команды «Шахтер» и «Металлург». Горнякам понадобилось 120 минут, чтобы сломить сопротивление металлургов. Лишь в дополнительное время «Шахтер» вырвал победу в финале Кубка Украины со счетом 2:1.

Также напомним, 10 мая «Шахтер», победивший «Александрию» в последнем туре чемпионата Украины на «Донбасс-Арене», стал чемпионом страны.

Календарь игр:

фото: club58.com.ua

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