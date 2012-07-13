Луценко сидел в камере с Доктором Пи: тот обещал повеситься

{1-} Находящийся в Лукьяновском СИЗО экс-министр внутренних дел Юрий Луценко сидел в одной камере с Андреем Слюсарчуком, более известным как Доктор Пи.

Об этом сам Луценко рассказал Украинской правде.

«Завезли в мою камеру 158. В первые дни он сильно буянил, бросался на конвой, покусал за руку работника СИЗО. В камере бился головой об стену, угрожал повеситься», - рассказал Луценко.

«По правилам СИЗО, это привело к тому, что в его карточке учета появилась красная полоса - склонен к агрессии и самоубийству. Теперь он должен спать в видимости глазка, и в СИЗО он будет под особым надзором», - отметил экс-министр.

Кроме того, в последние недели Слюсарчук прошел медобследование в больнице имени Павлова. После этого его перевели в другую камеру.

«Если психэкспертиза признает его больным, то он будет сидеть в спецкамере санчасти для психов. Как-то я видел через глазок эту кошмарную картину - 8-10 теней в бетонном мешке. Один воет, второй повторяет одну и одну и ту же фразу. Полный полет над гнездом кукушки...», - заявил Луценко.

Ранее «Главред» сообщал, что Слюсарчук обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358 и ч. 2 и ч. 3 ст. 190 УК (использование поддельных документов и мошенничество).

Уголовные дела были возбуждены на основании расследований журналистов львовской газеты «Експрес», которые выяснили, что Слюсарчук не имеет высшего медицинского образования, а все его дипломы подделаны.

фото: lviv.expres.ua

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